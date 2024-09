Da amico a killer Luca De Bonis compare davanti al giudice

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Processo con rito abbreviato a gennaio perDe, il trentacinquenne di Appiano Gentile, comparso ieri mattinaal Gup di Como Walter Lietti per rispondere dell’omicidio dell’Manuel Millefanti, 43 anni, ucciso con una coltellata al cuore la notte del 22 gennaio scorso, all’interno della sua casa di via Marconi a Oltrona. Nel processo si sono costituite parte civile la madre, la sorella e la figlia minorenne della vittima, assistite dall’avvocato Annalisa Abate, che ha anche prodotto una lettera scritta dalla madre di Millefanti, acquisita agli atti. Per contro la difesa dell’imputato, avvocato Fabrizio Natalizi, ha chiesto una perizia farmacologica, legata all’assunzione di Rivotril da parte del De, sostanza che, abbinata all’alcol, produrrebbe condotte violente con effetti psicotici.