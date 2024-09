Allerta meteo rossa in Emilia Romagna oggi chiuse le scuole a Bologna

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 settembre 2024) (Adnkronos) – Ancora pia e freddocon il ciclone Boris in Italia. Il maltempo nella giornata di giovedì 19 settembre colpisce in particolare– cone allarme per il livello dei fiumi – e Marche. Le previsioni delineano un quadro con possibili nubifragi nelle zone appenniniche, ma non è escluso che i temporali si estendano anche alle regioni merdionali sul versante del Tirreno. La pia cadrà abbondante soprattutto ine Marche, dove potrebbero cadere tra gli 80 e i 90 millimetri sono previsti accumuli tra 80 e 90 mm tra queste due regioni che, sommati a quelli del giorno precedente, faranno superare localmente i 150 litri per metro quadrato in 48 ore.