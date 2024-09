Viktorija Mihajlovic nella redazione di Temptation Island 2024 | ascolti già al top

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Bologna, 18 settembre- Successo diper: il docu-reality risulta il programma più visto del martedì sera. “Dietro le quinte”, come autrice per ladi Fascino PGT, anche, la figlia di Sinisa, ex mister dei rossoblù scomparso il 16 dicembre 2022. La 27enne collabora di nuovo con Mediaset dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi con la sorella Virginia. Il ruolo diIl ritorno su Mediaset vede la modella 27enne lontana dalla luce dei riflettori: la sua nuova avventura professionale si svolge all’interno delladi Fascino PGT, società appartenente a Maria de Filippi. La nuova autrice ha dato il suo contributorealizzazione dei dialoghi e della trama del reality show condotto da Filippo Bisciglia.