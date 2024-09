Triestina problemi di tesseramento per Marco Olivieri | i chiarimenti del club

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “La registrazione del giocatore è temporaneamente bloccata a causa di un problema amministrativo con la fideiussione fornita alla Lega che garantisce il salary cap“. Lo afferma in una nota laCalcio in merito alla situazione relativa aldi. Secondo quanto dichiarato dalla società, “questa garanzia è stata presentata l’8 agosto in conformità con tutte le scadenze applicabili ed è rimasta in sospeso mentre la Lega Pro confermava la piena conformità. Dopo la chiusura del mercato trasferimenti il giorno 30 agosto, in data 3 settembre la Lega Pro ha comunicato che la garanzia dellanon soddisfaceva le normative vigenti e ha richiesto aldi fornire una garanzia sostitutiva, cosa che è stata fatta prontamente e correttamente, come confermato dalla Lega Pro, con una nuova fideiussione tramite Banca Generali“.