Totò Schillaci l’eroe delle Notti Magiche

(Di mercoledì 18 settembre 2024), il bomber della Nazionale di Italia 90 è scomparso oggi. Bruno Pizzul, giornalista, e Luciano Marangon, ex calciatore, hanno rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. I due ospiti hanno voluto ricordare l’attaccante palermitano. Pizzul: “ha interpretato in maniera perfetta il concetto di“ Così lo storico telecronista: “ha interpretato in maniera perfetta il concetto diche ci accompagnò durante quella stagione del Mondiale in Italia nel 1990. Recitò alla perfezione il ruolo di ultimo arrivatoconvocazioni azzurre, e poi si prese il palcoscenico a suon di gol in maniera meritata.