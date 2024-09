Sono Lillo 2 recensione | la serie Prime è un gioco di ruolo comico

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 18 settembre 2024)Petrolo e Pietro Sermonti tornano a fare coppia nella seconda stagione di, commedia in cui il protagonista si ritrova al centro di un multiverso creato da un master di undi. Nel cast anche Corrado Guzzanti: patrimonio italiano. SuVideo dal 19 settembre. Nella prima stagione diuna versione romanzata (ma forse nemmeno troppo) diPetrolo cerca in tutti i modi di liberarsi di Posaman, il personaggio portato nello show LOL: Chi ride è fuori, che ha fatto riesplodere la sua popolarità. I tormentoni però, si sa,duri a morire e quindi in2, dal 19 settembre suVideo, l'ombra del supereroe è sempre presente, ma tenuta a distanza, proprio come succede a Peter Pan. Deciso a fare il salto di qualità,ha firmato per un film americano: la sua carriera è a una svolta.