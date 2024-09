Melito di Napoli | aggrediti i medici nella postazione di dell’ex guardia medica

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024)di. Caiazza (senza carriere) “La violenza contro idina generale a causa di richieste improprie non si placa”. Durante il turno di martedì 17 settembre duedi continuità assistenziale sono statida una serie di uomini, poiché quest ultimi pretendevano che i sanitari andassero a domicilio di una loro parente per qualche linea di febbre. Ihanno riportato lesioni e sono stati costretti a recarsi in Pronto Soccorso e chiudere il presidio. A breve arriveranno le solite parole di solidarietà di varie figure istituzionali come Presidente dell’Ordine dei-Chirurghi e del Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei-Chirurghi, così come dei vertici dell’azienda sanitaria locale.