Marina nuova caserma La sede dei carabinieri all’angolo con via Trieste

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Avviare il cantiere nel 2025. Questa la promessa fatta ieri dal sindaco Michele de Pascale in prefettura, dove è stato firmato l’accordo di collaborazione tra Comune, Prefettura e Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale per la realizzazione delladeidi Ravenna. L’edificio sorgerà su un terreno di proprietà comunaletra viae via Marmarica. L’investimento è di 2milioni e 250mila euro, 1 milione e 50mila dei quali arriveranno dal Comune che si occuperà anche della progettazione e dell’appalto, mentre l’Autorità portuale, che ha accolto l’appello a collaborare, completerà il finanziamento. "Si conclude un percorso che parte da lontano – ha detto il prefetto Castrese De Rosa – e ora si deve completare l’iter e accelerare il più possibile i tempi.