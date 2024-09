Gatti è boom di abbandoni | A settembre 14 in due settimane

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ancora tantidi cuccioli di gatto all’interno del territorio dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna quando in realtà basterebbe semplicemente chiedere aiuto alle associazioni per risparmiare inutili sofferenze. Il mese dista toccando risultati record. In appena 15 giorni i volontari dell’Enpa, che gestiscono l’infermeria felina di Bizzuno, si sono trovati di fronte a tre crudeli episodi di abbandono. Quattordici in totale sono i cuccioli rinvenuti grazie, fortunatamente, all’intervento dei passanti attirati dai miagolii. Il primo episodio risale al 5a Lugo, in via Quarantola "dove – spiega Marianna Gianstefani, presidente Enpa di Lugo – un operaio di passaggio ha notato uno scatolone nei pressi di un cassonetto dell’immondizia. Al suo interno c’erano quattro fratellini di circa 3 mesi molto docili, quindi abituati alle persone.