Fondarca molto più di un auditorium

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) di Mario Carnali Una montagna che non finisce di stupire, il Monte Nerone. Sarà meta di un’esibizioneparticolare l’attrazione di fine estate che accende i riflettori su un evento musicale alquanto suggestivo, domenica prossima, con l’esibizione della Rossini Cellos Orchestra nello stupendo anfiteatro naturale di. Una grande grotta sovrastata da un arco naturale che si trova a circa 700 metri di altitudine.è da tempo meta di tanti appassionati escursionisti che percorrono il sentiero nel versante sud del Monte Nerone raggiungibile dalla frazione di Pieia di Cagli. Molta è l’attesa per questa particolare esibizione del gruppo formato da 15 violoncellisti in una delle grotte più grandi e particolari del nostro Appennino che chiuderà la manifestazione "I Suoni dell’Appenino", un progetto partito ad aprile e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio.