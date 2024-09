Fedez risponde a Tony Effe in un video insieme alla sua ex Taylor Mega | clamorose rivelazioni

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il “dissing” che negli ultimi giorni ha visto da una partee dall’altrae Niky Savage si è arricchito con l’ultima replica dell’ex marito di Chiara Ferragni. Tutto è partito dache, sulle note di Red Bull 64 Bars:prod. LAX & FT Kings ha accusato Niky di essere una sua copia (“Sei una brutta imitazione, brutta copia sei un’offesa”). Ed ha avuto da ridire anche su(“La tua bevanda sa di pisci, l’ho bevuta e mi fa schifo”). Inoltre, ha menzionato la sua ex moglie (“La Chiara dice che mi adora”). In risposta, Niky ha pubblicato Bufu Freestyle. Tra le varie strofe contro, anche il riferimentosua ex(“Giuro Roberryc (la fidanzata di Savage, ndr) non se lo spiega come faceva“). Nonché a Giulia De Lellis, con la quale il rapper si sta frequentando (“Sono seduto sopra una giulietta. Scrivo le rime con le dita a fuoco.