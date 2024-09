Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino amore al capolinea? È da più di un mese che si sono lasciati definitivamente la segnalazione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Da circa un anno e mezzo il cantanteè legato alla giovane, che in questi mesi si è sempre mostrata piuttosto riservata e ha cercato di evitare di postare sui social contenuti che la ritraessero insieme al compagno. I due erano usciti allo scoperto in occasione del compleanno di, quandoaveva deciso di ufficializzare la loro relazione postando nelle sue storie Instagram un’immagine insieme alla compagna. Da quel momento i dueapparsi sempre più spesso complici e affiatati, fino a quando lo scorso aprile si è anche ipotizzata una gravidanza della, anche se questo rumor non ha poi trovato conferma. Archiviato il rumor della gravidanza, a luglio hanno iniziato a diffondersi voci di una crisi tra i due, poi smentite dallo stesso, che aveva pubblicato un’immagine insieme alla compagna accompagnato da un cuore rosso.