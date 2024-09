Endrick non passa né a Mbappé né a Vinicius e segna Rüdiger | senza il gol sarebbe stato un grosso problema

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Gol all’esordio in Champions a soli diciotto anni perche ha chiuso Real Madrid-Stoccarda. Lo ha aiutato il portiere avversario ma ciò di cui tutti parlano è che si era in un contropiede cinque contro due e non hato né a Mabppé né a. Ha chiuso, ha tirato e il portiere lo ha fattore per dirla alla De Gregori. A 18 anni il talento brasiliano del Real Madrid hatola prima rete in Champions. È entrato a 20 minuti dalla fine al posto di Bellingham, si era ancora sull’1-1. È stata una partita complicata per la squadra di Ancelotti che è tornata in vantaggio solo al minuto 83 con un colpo di testa disu corner di Modric. Poi il 3-1. Non esattamente irresistibile il tiro del brasiliano.ha però sorpreso il portiere avversario che si è pure fatto sfuggire la palla dalle mani.