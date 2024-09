Elena Basile al TPI Fest 2024 | Nei due conflitti in corso non ci sono buoni e cattivi anche il nemico ha le sue ragioni A Gaza stiamo assistendo a un genocidio

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “Nei dueinnon cida una parte e i terroristi dall’altra, solo quando ci renderemo conto che cidegli opposti interessi, e che quindi bisogna trovare i compromessi giusti per una soluzione, la diplomazia inizierà a funzionare. Quello che sta avvenendo aè un”: lo dichiara, ex Ambasciatore dell’Italia in Svezia e Belgio, ospite del TPI, in programma per il terzo anno consecutivo a Bologna, presso la “Tettoia Nervi”, in piazza Lucio Dalla. Sul perché molti hanno sminuito il suo ruolo e dichiarato che lei non fosse un’ambasciatrice,ha dichiarato: “Mi è capitato diverse volte di tornare sull’argomento. Per chi non se lo ricorda io fui chiamata all’improvviso da Lilli Gruber e andai a Otto e Mezzo dove presentai il mio ultimo numero di narrativa.