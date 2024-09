Antonio Iesce aderisce a Forza Italia | nominato Responsabile Settore Elettorale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Dopo settimane di attente riflessioni, ho incontrato l’amico on. Francesco Rubano e ho deciso di compiere questo passo significativo entrando a far parte di– ha dichiarato–. In questo momento storico, mi riconosco pienamente nella linea che il partito sta portando avanti a livello nazionale, regionale e provinciale, così come nelle tante battaglie territoriali, prime fra tutte quelle sulla sanità. Sono pronto ad offrire il mio contributo e a mettere a disposizione la mia esperienza, supportando la classe dirigente locale per rafre ulteriormente la comunità azzurra sul territorio, anche in vista delle prossime elezioni provinciali e regionali. Sono certo che questa nuova fase guidata dall’On. Rubano sarà caratterizzata da un rinnovato impegno nel promuovere politiche che possano davvero fare la differenza per il nostro Paese.