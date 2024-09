Ue | gelo c sinistra su commissione e Fitto no Avs critico M5S Pd ‘è passo indietro’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set. (Adnkronos) – Una “conservatrice. Unindietro”. E’ il capodelegazione Pd in Europa, Nicola Zingaretti, a mettere nero su bianco tutta la perplessità dei dem sulla nuovaVon der Leyen e la nomina di Raffaelea vicepresidente esecutivo con delega sulla Coesione. Una critica condivisa anche da Avs e Movimento 5 Stelle. Ma se Alleanza Verdi ehanno già annunciato che quelle perplessità si tradurranno in un no all’Europarlamento, 5 Stelle e dem al momento non hanno ufficializzato il voto. Il giudizio complessivo delle opposizioni sulla squadra dell’Ursula bis è negativo. Per il Pd parlano Zingaretti e il responsabile Esteri della segreteria Schlein, Beppe Provenzano: il segno della nuovaper i dem si configura come un “indietro”. Quanto a, rimandano all’audizione del neo commissario il giudizio definitivo.