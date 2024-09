Tech Talk LIVE | Speciale Pirateria - Diretta Streaming ore 12 Digital-News it

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 17 settembre 2024) Guarda inilClicca nella finestra qui sotto per seguire il dibattito indalle ore 12.00. Segui l'evento su.it, prodotto da Comunicaree con il supporto della piattaforma CONNECT. Media Partner:.it.Non perdere l'opportunità di partecipare al nuovo, un evento di grande rilevanza organizzato da Comunicaree in collaborazione con.it. Questo incontro informativo, è il punto di riferimento per chi è interessato ai temi dei Media, dele, delle Telecomunicazioni, della Tecnologia, dell'Industria e dell'Innovazione.In Italia si assiste a una riduzione della platea di pirati audiovisivi e del numero totale degli atti illeciti, ma il danno economico potenziale per le industrie dei contenuti e per il Sistema