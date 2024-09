Sollevamento pesi le entry list provvisorie dei Mondiali | Pizzolato e Massidda le stelle azzurre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) Dal 6 al 15 dicembre Manama (Bahrein) sarà teatro dei Campionati2024 di, primo grande evento internazionale senior del nuovo quadriennio olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028. In attesa di scoprire quali (e quante) saranno le categorie di peso della prossima rassegna a cinque cerchi, verranno assegnati venti titoli iridati (dieci per genere) di totale oltre alle medaglie di specialità tra strappo e slancio. L’IWF nel frattempo ha già pubblicato l’elenco provvisorio dei partecipanti (la scrematura definitiva avverrà il 6 novembre), in cui figurano ben dodici atleti della Nazionale italiana. Riflettori puntati sul due volte medagliato olimpico Nino, che andrà a caccia di un posto sul podio nei -89 kg alle spalle del super favorito bulgaro Karlos Nasar.