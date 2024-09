Picchetti in aiuto dei genitori con bambini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo la pausa estiva riprendono gli sfratti e idegli antagonisti. A Brescia l’associazione “Diritti per tutti“ è già intervenuta in quattro casi nell’ultima settimana, per evitare che qualcuno resti per strada. L’intervento dell’associazione ha portato a una serie di rinvii: a novembre per Zubari e per le sue due bambine; per Mina e la figlia che, dopo la morte del marito, non sono più riuscite a pagare l’affitto, tanto che la casa è stata pignorata. "Hassan a causa di alcune spese straordinarie non ha potuto pagare qualche mese d’affitto – spiegano dall’associazione – e prontamente la proprietà, una holding che ha in portafoglio immobili di assoluto prestigio a Milano, Torino, Genova, Brescia e provincia oltre che sul Lago di Garda e Madonna di Campiglio, ha richiesto lo sfratto.