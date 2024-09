Luna Rossa lotta con vento impetuoso e onda alta | Gradoni e compagni in testa alla Youth America’s Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo tre ore e mezza di calma piatta, in cui gli organizzatori hanno dovuto rinviare più volte l’inizio della prima giornata riservataCup giovanile a causa deltroppo leggero, la brezza si è alzata in modoa Barcellona e si sono disputate due regate valide per la prima edizione del torneo riservato agli under 25.aveva dominato la prima prova e in gara-2 ha concluso al secondo posto, con folate da 18 nodi e un’moltoche ha messo a durissima prova tutti gli equipaggi. Il timoniere Marco, preannunciato fuoriclasse della vela internazionale che a soli 15 anni venne premiato come World Sailor of the Year per i trionfi in serie ai Mondiali nella classe Optmist, era affiancato dall’altro timoniere Gianluigi Ugolini e ai trimmer Rocco Alekos Falcone e Federico Colaninno.