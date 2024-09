FdI all’attacco per l’evento in Salaborsa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Polemica sulandato in scena ieri pomeriggio in, dalle 18 in poi. ‘Destra maldestra. La spolitica culturale del governo Meloni’ (Chiarelettere, 2024) è il libro di Alberto Mattioli al centro dell’incontro in, con Giorgio Forni, che ha mandato su tutte le furie gli esponenti di Fratelli d’Italia. "È a dir poco vergognoso che il Comune, che non più tardi di oggi (ieri, ndr) chiedeva aiuto al governo sul tema sicurezza, oltre che fondi per ristorare commercianti e cittadini danneggiati dai cantieri della linea rossa del tram, apponga il suo simbolo e fornisca spazi comunali, quindi di tutti i bolognesi, a eventi come quello in, organizzato per presentare il libro ‘Destra Maldestra’ – attacca il gruppo consiliare dei meloniani (in foto, la consigliera Manuela Zuntini) –.