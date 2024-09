Dimarco dà forfait e spera in Inter-Milan! Stilato un programma – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 17 settembre 2024) L’a Manchester, domani sera in Champions League, sarà costretta a fare a meno di Federico. Il laterale mancino si è infortunato a Monza. La suanza è quella di recuperare per. TEGOLA – Un grattacapo in più alla vigilia di Manchester City-per Simone Inzaghi, che perde uno dei suoi uomini più importanti:. Quello che sembrava solo un crampo, si è invece rivelato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra. Ergo:salterà la notte di Champions League all’Etihad. Assenza pesante. Il laterale, infatti, era uno dei giocatori più in forma dell’e a Monza si era contraddistinto con il migliore della squadra di Simone Inzaghi. Il suoè una tegola non da poco. Salterà Manchester per provare a recuperare in vista del derby dio.