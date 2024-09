Arriva la carne di cinghiale di Roma nei supermercati | macellati gli animali delle aree verdi senza peste suina

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 17 settembre 2024) Entro Capodanno si potrà assaggiare ladino, quello catturato nei parchi della città all’interno, a prova di. Il primo esperimento c’è già stato la scorsa settimana al Centro Carni del Comune di, ora si continua fino a che non sarà possibile acquistare la selvaggina direttamente al supermercato. Emergenza cinghiali a: ora si potranno mangiare A controllare le norme di sicurezza alimentare saranno i veterinariAsl regionali, che garantiranno le certificazioni messe poi in etichetta, specificando la zona dove l’animale è stato catturato, macellato e distribuito. A dare la notizia è stata Monica Lucarelli, assessora alle Attività Produttive diCapitale, che ha dichiarato: «Al Centro Carni parte il progetto per trasformare la predei cinghiali da problema in opportunità».