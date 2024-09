Ardea la molesta tramite un’app e la spia in casa | arrestato ex compagno di classe

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 settembre 2024 – Gli investigatori della Polizia di Stato del Commissariato di Anzio-Nettuno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri, nei confronti di un 20enne italiano perché gravemente indiziato del reato di atti persecutori. Nello specifico, l’uomo dallo scorso giugnova continuamente una donna, mediante una nota app di messaggistica chiedendole in modo ripetuto di incontrarsi anche invitandola presso la propria abitazione. La vittima ha, inoltre, raccontato che l’uomo aveva lasciato intendere di volerla pagare affinché la stessa avesse accettato di avere un rapporto fisico con lui. Nonostante i continui rifiuti della donna, il 20enne l’ha minacciata più volte fino a che un giorno l’uomo si era attaccato al muro di cinta disua per poterla osservare e, in quel frangente, le inviava foto a sfondo sessuale.