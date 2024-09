A Napoli 1691 rifiuti abbandonati raccolti in 10 parchi urbani Torna Puliamo il Mondo di Legambiente

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 17 settembre 2024) Tutela dell’ambiente, città più pulite e vivibili, cittadinanza attiva e senso di comunità ma anche la promozione della pace, il rispetto della diversità e la giustizia sociale e climatica, come sottolineato dal motto “Per un clima di pace”:in tutta Italia, dal 20 al 22 settembre, la 32esima edizione diil, la storica campagna di volontariato ambientale organizzata in Italia daper ripulire daiaree verdi, strade, piazze, sponde di fiumi e spiagge. Tanti gli eventi in programma in tutta la Campania, dalle grandi città, ai piccoli comuni, e che anche quest’anno avranno come protagonisti cittadini-e di tutte le età, studenti, amministrazioni e aziende, impegnati per fare un gesto concreto per l’ambiente.