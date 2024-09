Zampata di Ba Montecatini gode Intercomunale Monsummano ko

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) V.1 INT.0 VALDINIEVOLE: Gega, Fanti, Lucchesi, Casini (16 st Shiqeri), Fedi, Ghimenti, Rosati, Isola (33’ st Lazzari), Ba, Attinasi (1’ st Conti), Pesci. A disp. Baldi, Rugiati, Fioretti, Mauriello, Fusco. All. Pellegrini.: Grasso, Saquella, Vitiello, Silvano (16’ st Dal Poggetto), Foresta, Gabadoni (44’ st Marseglia), Guarisa, Maiorana (38’ st Bertelli), Ferrara. A disp. Bonciolini, Andreozzi, Dal Porto, Goti, Natali. All. Fanucchi. Arbitro: Noto di Pisa. Marcatore: 18’ st Ba. Vince ancora il. A distanza di due settimane Valdinievolesi sono affrontate sul terreno dei termali, questa volta erano in palio i tre punti validi per la classifica della seconda giornata del campionato di Promozione.