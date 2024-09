WWE | Sheamus e Pete Dunne si affronteranno nuovamente questa notte a Raw

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 16 settembre 2024) La WWE ha annunciato un incontro molto atteso per la prossima puntata di Monday Night Raw:si troveranno faccia a faccia sul ring, continuando una rivalità che ha radici profonde e recenti sviluppi intensi. Una rivalità nata da un’amicizia infranta La storia traha preso una svolta inaspettata negli ultimi mesi. I due, un tempo alleati nella stable dei Brawling Brutes, si sono ritrovati su fronti opposti in una faida che sta diventando sempre più personale. L’inizio della rottura Il 15 luglio, durante un’edizione di WWE Raw, si è assistito al primo segnale dirottura. Dopo una vittoria disu Bronson Reed,è intervenuto apparentemente per aiutare il suo ex compagno. Tuttavia, in un colpo di scena, ha attaccatoalle spalle, rivelando i suoi veri sentimenti.