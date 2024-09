Trump scampa al secondo attentato in due mesi e sente la vittoria alle elezioni sempre più vicina

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 16 settembre 2024) Come già accaduto duefa, Donaldè miracolosamenteto a un nuovo tentativo di omicidio. È successo domenica, quando il tycoon, intento a giocare una partita di golf nel suo club di West Palm Beach, è stato tratto in salvo da un agente della scorta che aveva notato la canna di un fucile spuntare dalla recinzione e puntare dritto verso il candidato repubblicano alla Casa Bianca. In pochi attimi, l’agente del Secret Service ha avuto la freddezza di aprire il fuoco in direzione dell’re, mettendolo in fuga appena prima che aprisse il fuoco. Una fuga durata poco, poiché un testimone aveva assistito all’intera scena, vedendo il sospettato scappare attraverso la vegetazione fino a raggiungere una Nissan nera, riuscendo a fotografare la vettura con la targa ben visibile.