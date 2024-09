Roulette dei rigori An Brescia fuori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024) Si chiude ai, contro l’Oradea, la rincorsa Champions dell’AN. Per la prima volta dal 2020 la squadra del Cidneo non sarà tra le protagoniste della massima competizione continentale, vittima del preliminare chiuso in terza posizione alle spalle dei padroni di casa rumeni e dello Spandau Berlino. C’era un solo posto per accedere al girone con Barceloneta, Marsiglia e Vasas, ma dopo il ko con i tedeschidoveva battere l’Oradea e sperare. Ma così non è stato, pur con tante prestazioni degne di nota. La prestazione è stata eccellente, ma dopo il pareggio di Faraglia sul 7-7 nel finale è mancata fortuna per sfruttare l’ultima superiorità numerica. Ai, comunque ormai per la classifica ininfluenti, decisivo l’errore di Ferrero per il 14-13 che passa agli almanacchi. A fine settembre ci saranno i preliminari di EuroCup. A.L.M.