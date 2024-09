Radrezza il protagonista ritrovato | La condizione sta crescendo e tecnicamente penso di poter dare una mano in diverse posizioni Il primo mattone per trovare un’identità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nelle prime tre giornate le sue prestazioni avevano lasciato piuttosto a desiderare. Non era ancora riuscito a prendere davvero inle redini della squadra, un po’ a causa di unafisica ancora non ottimale, un po’ perché certi meccanismi richiedono tempo perfunzionare a dovere. Di sicuro, la squadra di Dossena non può prescindere da Igor, il giocatore a cui lo staff tecnico ha deciso di affile chiavi del centrocampo e il compito di dettare i ritmi di gioco. Un giocatore di esperienza e personalità, che il tecnico sa diutilizzare non soltanto in cabina di regia ma anche in posizione più avanzata, come è accaduto nel corso della gara di Sestri Levante.