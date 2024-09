Messina Denaro parla l’oncologo | Rimase in silenzio quando seppe di avere un tumore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024)gli venne diagnosticato il, Matteonon ebbe una reazione particolare. L’ha raccontato Vittorio Gebbia, oncologo della clinica La Maddalena di Palermo, ascoltato come teste della difesa nel processo al dottor Alfonso Tumbarello. Ex medico di base di Campobello di Mazara, Tumbarello è imputato per concorso esterno in associazione mafiosa e falso in atto pubblico: ha redatto numerosi certificati medici a nome di Bonafede Andrea, l’alias usato danell’ultima parte della sua latitanza. Grazie a quei certificati il capomafia era riuscito ad accedere alle cure del Servizio sanitario nazionale. Deceduto nel carcere di L’Aquila il 25 settembre 2023,venne arrestato il 16 gennaio dello stesso anno, proprio davanti alla clinica La Maddalea di Palermo, dove era in cura per ilal colon.