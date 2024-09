Foggia auto esce fuori strada e si schianta contro un albero | morto 63enne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 settembre 2024) Un tragico incidentele si è verificato oggi a Orta Nova, causando la morte di un uomo di 63 anni. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno sullaProvinciale 87, che collega la cittadina di Orta Nova ad Ascoli Satriano, nella zona dei Cinque Reali Siti. L’uomo, alla guida di una Dacia Sandero, ha improvvisamente perso illlo del veicolo, finendondosiun.Leggi anche: Francia, colpi di kalashnikov in: ucciso pizzaiolo palermitano di 31 anni La dinamica Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: èsul colpo a causa dell’impatto.