Esposta a Firenze un’ambulanza crivellata da colpi di artiglieria russa in Ucraina

(Di lunedì 16 settembre 2024)mitragliata insotto Palazzo Vecchio, per sensibilizzare sugli orrori della guerra. Si tratta diche stava soccorrendo nel 2022 un uomo ferito in un bombardamento che ha causato danno a soli civili, ma è stata bersagliata da centinaia di proiettili e da schegge di missili russi. Il personale di soccorso non ha fatto in tempo neppure a caricare il ferito, perché l’attacco è avvenuto dopo 30 secondi dall’arrivo dei medici. L’ambulanza mitragliata, insieme a una in servizio attivo delle Misericordie Fiorentine, vieneil sotto Palazzo Vecchio e dal 17 al 19 settembre in piazza Bartali davanti all’Ipercoop di Gavinana. L’obiettivo è testimoniare l’orrore della guerra in, chesce anche e soprattutto i civili.