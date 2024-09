Chi è la 22enne accusata di infanticidio a Parma | i segreti della giovane madre

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 16 settembre 2024)- L'incredibile scoperta di due corpi di neonati ha scosso la comunità di Traversetolo, gettando ombre su una famiglia all'apparenza perfetta e integrata. La scoperta di un secondo cadavere di neonato nella villetta di Vignale, a Traversetolo, in provincia di, ha nuovamente sconvolto una comunità che pensava di conoscere bene i suoi abitanti. Ladiè una studentessa universitaria di 22 anni, figlia di una famiglia descritta come “perfetta”: un padre imprenditore, unaimpiegata e lei stessa iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza. Il sindaco, Simone Dall'Orto, ha commentato: "Una famiglia apparentemente insospettabile, benestante e integrata nel territorio. Il ritrovamento di un secondo bambino è un altro duro colpo per la nostra comunità".