Banca Generali lancia un’Opa sul 100% di Intermonte

(Di lunedì 16 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) –ha promosso oggi un’offerta pubblica di acquisto volontaria per cassa avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie diad un prezzo di 3,04 euro per azione, comprensivi di un premio del 24,0% sulla media del titolo degli ultimi 3 mesi. In caso di integrale adesione all’Offerta da parte di tutti i titolari delle 32.300.000 azioni ordinarie oggetto dell’Offerta, il controvalore massimo complessivo dell’Offerta, calcolato sulla base del Corrispettivo per azione, risulterà pari a Euro 98,2 milioni di euro. Lo comunica, sottolineando che l’Offerta ha l’obiettivo di raccogliere almeno il 90% delle azioni diin modo da consentirne il delisting.