A Palazzo Bonaparte un omaggio a Botero in mostra oltre 120 opere

(Di lunedì 16 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Con la prima e più completadi pittura mai realizzata in ltalia a un anno dalla sua scomparsa,a Roma rendea Fernando. Nella– curata da Lina, figlia dell’artista, e da Cristina Carrillo de Albornoz, grande esperta della sua opera – saranno esposte120tra dipinti, acquerelli, sanguigne, carboncini, sculture e alcuni straordinari inediti, prestati eccezionalmente solo per questa occasione. “Questa è unaeccezionale perchè è la prima grande esposizione di pitture dedicata a Fernandodopo la sua morte. E anche una visione diversa del suo lavoro, che mette in evidenza la maestria con cuiha lavorato con tecniche diverse nel corso della sua carriera artistica.