Those About to Die 2 riceve un sorprendente aggiornamento da Roland Emmerich

(Di domenica 15 settembre 2024)to Die 2undaha dato vita all’antica Roma nella prima stagione dito Die raccontando una storia cronologica. Gli eventi si sono svolti mentre diversi abitanti ambiziosi cercavano di scalare l’alta scala sociale, ma Domiziano (Jojo Macari) e Tenax (Iwan Rheon) ci sono riusciti in qualche modo. La prima stagione si è svolta nel 79 d.C. e per la seconda, se verrà rinnovata,ha dichiarato a The Hollywood Reporter l’intenzione di andare ancora più indietro nel tempo, modificando il formato. “Speriamo di fare un po’ quello che ha fatto Il Padrino II ”, ha detto, riferendosi alla doppia linea temporale utilizzata per raccontare le storie di Vito e Michael. Questo conferma quanto ha detto a Collider sui piani della seconda stagione.