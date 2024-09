Ruote tassellate e gas Castellarano va fortissimo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Ottimi risultati per il Moto Clubnella prima parte dell’anno sportivo. Su tutti, in ambito motocross, Lorenzo Salsi: il campione regionale 2023 è attualmente secondo dopo 4 prove disputate nel campionato italiano classe MX2 rider e punta nelle gare che mancano a confermarsi sul podio; a livello emiliano-romagnolo, invece, Matteo Copelli è al comando della classe 125cc senior, mentre tra gli Under 17 della Junior staziona ai piedi del podio Giovanni Ciampi, che attualmente è quarto. Scendendo nel Minicross, nella 85cc Junior è quinto Alessandro Meglioli, mentre tra i senior si è insediato al posto d’onore Davide Pozzi. Tornado al motocross, nella MX2 Fast al sesto posto c’è Mirco Munari, nella MX1 Expert è quarrto Davide Bertugli, mentre tra i piloti Rider nella MX2 è leader Lorenzo Salsi. Decimo, infine, nella MX1 Alessandro Naldi. Gli Over.