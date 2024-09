Primo squillo di Dovbyk ma non basta | il Genoa agguanta la Roma a tempo scaduto | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 15 settembre 2024) Larimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale, nel lunch match della 4ª Giornata di Serie A, contro ila Marassi, i giallorossi non vanno oltre l’1-1. A dirla tutta, nei 90 minuti regolamentari e nei 4 extra assegnati di recupero a fine partita, i ragazzi di De Rossi (espulso per proteste nel finale), avevano ancora i tre punti in tasca. Fatali i 2 minuti aggiuntivi assegnati dall’arbitro a causa di un lungo stop per infortunio.in Serie A per Artem, bomber ucraino che non doveva essere della partita a causa di un problema muscolare rimediato nella sosta per le nazionali. L’ex Girone, invece, gioca ed è il più lesto a buttare dentro un pallone sporco dal centro dell’area di rigore.