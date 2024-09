Passione subbuteo Lorenzo va ai Mondiali | Un orgoglio per Empoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Dal 20 al 22 settembre il giovanissimo empoleseSani sarà aidi, il famoso gioco di calcio da tavolo. Dopo la vittoria all’Europeo Under 12 dello scorso anno a Gibilterra, infatti, il piccolo portacolori delClub Sombrero di San Miniato è stato convocato per far parte della Nazionale Under 16, che la prossima settimana sarà protagonista in Inghilterra per contendersi il titolo iridato di categoria con Belgio, Spagna, Francia, Inghilterra e Giappone. Il 13enne di Ponzano, che ‘scenderà in campo’ con le miniature ricalcanti la squadra della sua città, è l’unico toscano della compagine di 6 atleti chiamati dal selezionatore Cesare Natoli. La competizione si svolgerà a Tunbridge Wells, nella contea del Kent e sarà un’altra grande esperienza per crescere dal punto di vista tecnico, misurandosi con tutti i più forti coetanei del mondo.