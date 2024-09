Pallavolo Jesi Volley Cup Perugia trionfa in rimonta | 2-3 alla Lube Civitanova

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 15 settembre 2024) I civitanovesi scappano sul 2-0, ma la Sir Safety si sveglia e domina i restanti tre set, vincendo al tie-break. Pala Triccoli gremito nella città del ds cuciniero Cormio. Presente il sindaco Fiordelmondo, 15 settembre 2024 – La Sir Safety Susa Vimvince la terza edizione dellaCup. Con il successo inper 2-3 sulla, in un PalaTriccoli gremito di appassionati del, i perugini si sono aggiudicati la due giorni pvolisticana organizzata dSport. Lavola sul 2-0 Eppure era iniziata bene la finale per la, che domina il primo set: dopo una prima fase d’equilibrio, i civitanovesi scappano prima sul 16-11, poi sul 21-15, trascinati da i colpi di Bottolo (5 punti nel set) e dal 71% in ricezione di Loepky. I biancorossi chiudono la pratica sul 25-18. Nel secondo parziale c’è più equilibrio.