Marcia indietro di Zaia sulla diga nella valle del Vanoi Non possiamo permetterci un altro Vajont

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Adesso anche la Lega Nord, la Regione Veneto e il governatore Lucaammettono che forse non è una buona idea costruire un bacino idrico ai confini con la Provincia autonoma di Trento,del. Nemmeno se l’obiettivo fosse quello di placare la grande sete della pianura. Perché si rischia un, ovvero che i fianchi della montagna collassino nell’invaso, provocando un’onda di piena. L’ultima piroetta è proprio del presidente della giunta regionale, effetto anche delle proteste dei territori, che in questi giorni stanno tenendo assemblee pubbliche.ha dichiarato: “Non siamo innamorati né della causa a favore, né di quella contraria, certo non cipermettere un secondoe finché non è risolto anche il più piccolo dettaglio che potrebbe creare allarme e preoccupazione, la nostra posizione è di chiusura”.