Gasperini | Con l’Inter partita compromessa nei primi minuti

(Di domenica 15 settembre 2024)dopo la vittoria dell’Atalanta in casa e soprattutto in rimonta contro la Fiorentina, su DAZN è tornato a parlare dellaprecedente, quella persa malamente contro. CONSCONFITTA NETTA – Gian Pierodopo due sconfitte è tornato a vincere in rimonta contro la Fiorentina tra le mura amiche. Dopo lail tecnico è tornato della sfida persa malamente a San Siro contro: «Arrivavamo da due sconfitte diverse. Controla sconfitta è stata netta, unache avevamo compromesso neidiecied è stata unadi sofferenza e basta. Contro il Torino, invece, abbiamo creato tanto sbagliando parecchi gol, eravamo passati in vantaggio ma poi abbiamo sciupato il rigore alla fine. Queste sconfitte capitano ma non è stata frutto di una brutta prestazione».