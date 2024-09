Cesena sospiro di sollievo Per Berti niente fratture

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Partiamo dalle buone notizie: gli esami a cui si è sottoposto Tommasosubito venerdì in serata, stando anche al comunicato pubblicato ieri dalla società, hanno escluso lesioni ossee alla gamba e alla caviglia. Chi ha visto il fermo immagine del momento del contatto tra il piede di Mattia Caldara e la tibia del centrocampista bionconero ha temuto il peggio. A qualche tifoso dai capelli bianchi è immediatamente riemerso dalla memoria l’infortunio che capitò a Franco Bergamaschi in un- Genoa fine anni 80, quando in un contrasto di gioco molto duro l’ex Milan si fratturò tibia e perone e la sua carriera ad alti livelli praticamente terminò in quel pomeriggio. Per il momento ci si deve però accontentare del primo elemento positivo, perché la caviglia diè ancora molto gonfia, il versamento è importante.