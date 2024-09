Acerbi | Importante gestire le forze Corretta questa strategia per l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024) Francescoha parlato prima dell’incontro tra Monza e Inter di stasera domenica 12 settembre.fondata sul turnover ritenuta giusta, in considerazione dei prossimi impegni. LE DICHIARAZIONI – Francescosi è così espresso alla vigilia del match tra Monza e Inter: «avere rosa competitiva, come l’anno scorso. Quest’anno siamo ancora di più, siamo tutti titolari.le, dando a tutti la possibilità di giocare perché siamo tutti ottimi giocatori. Derby si prepara da solo, si pensa domenica. Il City è una partita di Champions, siamo giocatori esperti e grandi per cui sappiamo cheè la partita che conta ora».