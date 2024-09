Wangari Maathai | biografia di una visionaria

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di sabato 14 settembre 2024) Life&People.it Oggi si celebra ladi, pioniera keniota dell’ambientalismo, che ha scolpito il suo nome nella storia in quanto prima donna africana a vincere il Premio Nobel per la Pace, nel 2004. La sua vita è un’avvicendarsi di sfide affrontate con coraggio, trionfi pagati a caro prezzo, e colpi di scena cinematografici. Nata nel 1940 a Nyeri, in Kenya,ha consacrato la sua vita alla difesa dell’ambiente e dei diritti delle donne. Cresciuta in una famiglia Kikuyu, uno dei gruppi etnici più popolosi del paese, visse coerentemente con la natura rivoluzionaria e mai arrendevole che la caratterizzava.non ha solo sfidato le aspettative del suo tempo, ma ha sovvertito i limiti geografici e culturali entro cui la sua esistenza si è svolta, affermandosi come una delle figure più influenti della storia africana.