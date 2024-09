Vittime delle marocchinate Anvm | 80 anni dopo ancora dimenticate

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 14 settembre 2024) Ottantaledegli stupri di guerra del 1944. L’Associazione Nazionaledenuncia la “perdita di memoria di autorità ed esponenti politici. In questi mesi sono stati giustamente ricordati importanti e tragici fatti avvenuti in Italia e in Europa 80fa: lo sbarco in Normandia, la battaglia di Cassino, varie rappresaglie attuate dalle truppe tedesche, ecc. Purtroppo le massime autorità dello Stato, del Governo eIstituzioni Nazionali, si sonodi commemorare le donne e gli uomini che subirono violenze da partetruppe Alleate”, dichiara l’, associazione nazionaleIl presidente dell’associazione nazionale, Emiliano Ciotti “denuncia con forza questa situazione cheottantasta diventando scandalosa”.