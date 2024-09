Sestri Levante-Spal oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Giuseppe Sivori valevole per la quarta giornata del campionato italiano di. La formazione padrona di casa finora a raccolto un sol punto grazie al pareggio con il Pineto e ha bisogno di cambiare marcia per abbandonare le ultime posizioni della graduatoria., come seguire il match Brutto avvio di stagione per la formazione di Ferrara che, oltre ai tre punti di penalizzazione, ha dovuto fare i conti anche con le due sconfitte consecutive contro Perugia e Lucchese. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 14 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 254. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.