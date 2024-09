Ruba liquori al supermercato e spinge i carabinieri | 25enne in manette per rapina impropria

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 14 settembre 2024) San Giovanni Bianco. Ha cercato dire alcune bottiglie di liquore all’interno delMigross di San Giovanni Bianco, ma ha inavvertitamente fatto cadere delle birre ed è stato scoperto dal personale del negozio. È successo giovedì 12 settembre, quando N.M.,marocchino, residente in un centro di accoglienza di Taleggio, è entrato nele si è messo a girare tra gli scaffali. Si è fermato nel reparto degli alcolici e si è nascosto sotto il giubbetto alcune bottiglie ma, mentre cercava di occultare la refurtiva, ha urtato una confezione di birre che sono cadute per terra e si sono rotte. I commessi lo hanno colto così con le mani nel sacco e lo hanno fermato in attesa dell’arrivo deidella stazione di San Pellegrino Terme.