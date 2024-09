Monza-Inter probabile formazione di Nesta | un dubbio alle spalle di Djuric

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024) Ilospiterà l’nella quarta sfida del campionato di Serie A: uno ilprincipale ditecnico Alessandroper il derby di Lombardia. LA SFIDA –sarà il primo dei derby lombardi che lanerazzurra dovranno affrontare nel giro di una settimana. La squadranata da Alessandroarriva all’incontro con i meneghini con l’amarezza di non essere riusciti a conservare il doppio vantaggio accumulato a Firenze in occasione dell’ultima gara di questa Serie A. In quell’occasione, Daniel Maldini ha dato l’ennesima prova delle sue qualità balistiche con un destro incrociato insaccatosi alla sinistra della porta difesa da Pietro Terracciano. L’auspicio dei brianzoli è di una crescita senza intoppi del figlio d’arte, le cui abilità sono evidenti a tutti.